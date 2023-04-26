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Российские военные вывели всю технику с военной базы на севере Крыма

26 апреля 2023 23:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские военные вывели всю технику с военной базы на севере Крыма
Российские призывники отправляются в гарнизоны по пункту комплектования в Симферополе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Вместо этого оккупанты вырыли там окопы.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на спутниковые снимки.

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Судя по фотографиям за октябрь 2022 и январь 2023 года, в районе Медведевки находилась российская бронетехника и артиллерия. На снимке 25 апреля их уже нет.

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Фотография за 25 октября 2022 года / Инфографика: Схемы via Planet Labs
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Фотография за 3 января 2023 года / Инфографика: Схемы via Planet Labs
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Фотография за 25 апреля / Инфографика: Схемы via Planet Labs

На одном из спутниковых снимков также видны окопы в районе места дислокации техники.

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Фотография Медведевки за 25 апреля / Инфографика: Схемы via Planet Labs

Спутниковые фото подтверждают информацию аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, который также сообщал о снятии техники. Он также сообщал об оборудовании и оборонных сооружениях, построенных вблизи Медведевки. Африк отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока все украинские территории, включая Донбасс и Крым, не вернутся под контроль Украины.

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