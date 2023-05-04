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Російські військові все частіше здаються в полон і рідко володіють вищою освітою

4 травня 2023 15:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські військові все частіше здаються в полон і рідко володіють вищою освітою
Російські військовополонені. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військовослужбовці все частіше виявляють бажання здатися в український полон. Так, лише у квітні було 3 200 охочих потрапити до українців.

Про це повідомив речник державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових "Хочу жити" Віталій Матвієнко.

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За словами Матвієнка, кількість звернень до їхнього проєкту “Хочу жити” у квітні зросла на 10% порівняно з попереднім місяцем і склала 3200 звернень. З моменту запуску проєкту понад 16 тисяч звернень було отримано, а кількість відвідувачів сайту перевищила 36 мільйонів, причому більша частина з них 32 мільйони.

"За час існування проєкту отримано понад 16 тисяч звернень і сайт відвідало понад 36 мільйонів відвідувачів, з них 32 мільйони — з території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні Military Media Center.

Неосвічені росіяни

Тим часом керівник проєктів Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Андрій Скоцик заявив, що лише 10% військовополонених мають вищу освіту.

За його словами, результати їх дослідження показали, що більш ніж половина опитаних мали середню спеціальну освіту, 19,2% закінчили тільки школу, а 12,2% не мали середньої освіти.

"57,7% опитаних мають середню спеціальну освіту, 19,2% закінчили лише школу, 12,2% не здобули середньої освіти", — сказав Скоцик.

Нагадаємо, що понад 80% російських військовополонених незадоволені наказами свого керівництва. Крім того, 55% окупантам не подобається забезпечення боєкомплектом в армії.

 

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