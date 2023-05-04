Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Юсов рассказал, что российские военнопленные не довольны состоянием своей армии arrow

Юсов рассказал, что российские военнопленные не довольны состоянием своей армии

4 мая 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов рассказал, что российские военнопленные не довольны состоянием своей армии
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Более 80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства. Кроме того, 55% оккупантам не нравится обеспечение боекомплектом в армии.

Об этом на пресс-конференции в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Читайте также:

Приказы руководства РФ не нравятся военным

Юсов презентовал результаты первого социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом в рамках проекта "Хочу жить".

"Согласно полученным результатам, 56,9% опрошенных военнопленных ответили, что им совершенно не нравится содержание отдавшихся им приказов, еще 24,8% сказали, что им не нравится содержание приказов", — говорится в сообщении.

Лишь 2% оккупантов сказали, что их полностью удовлетворяет содержание приказов, еще 1,3% ответили, что содержание приказов им нравится и 15% опрошенных выразили нейтральное отношение.

По словам Юсова, исследование было проведено в апреле этого года. Он рассказал, что опрос проводился методом анкетирования. На добровольной основе его согласились пройти 400 военнопленных.

Солдаты РФ недовольны обеспечением боекомплектом в своей армии

Согласно результатам, 26% военнопленных сообщили, что им полностью не нравится снабжение боекомплектом в армии РФ, а 29,2% ответили, что им не нравится снабжение.

Только 7,1% опрошенных россиян сказали, что им очень нравится, а еще 10,4% ответили, что очень довольны.

27,3% опрошенных выразили нейтральное отношение к обеспечению боекомплектом.

Напомним, российские оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Луганска. К тому же войска РФ ужесточили проверки мобильных гражданских телефонов на наличие информации в приложениях. В городе идет подготовка к псевдовыборам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас