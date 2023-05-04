Юсов рассказал, что российские военнопленные не довольны состоянием своей армии

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter

Более 80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства. Кроме того, 55% оккупантам не нравится обеспечение боекомплектом в армии.

Об этом на пресс-конференции в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

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Юсов презентовал результаты первого социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом в рамках проекта "Хочу жить".

"Согласно полученным результатам, 56,9% опрошенных военнопленных ответили, что им совершенно не нравится содержание отдавшихся им приказов, еще 24,8% сказали, что им не нравится содержание приказов", — говорится в сообщении.

Лишь 2% оккупантов сказали, что их полностью удовлетворяет содержание приказов, еще 1,3% ответили, что содержание приказов им нравится и 15% опрошенных выразили нейтральное отношение.

По словам Юсова, исследование было проведено в апреле этого года. Он рассказал, что опрос проводился методом анкетирования. На добровольной основе его согласились пройти 400 военнопленных.

Солдаты РФ недовольны обеспечением боекомплектом в своей армии

Согласно результатам, 26% военнопленных сообщили, что им полностью не нравится снабжение боекомплектом в армии РФ, а 29,2% ответили, что им не нравится снабжение.

Только 7,1% опрошенных россиян сказали, что им очень нравится, а еще 10,4% ответили, что очень довольны.

27,3% опрошенных выразили нейтральное отношение к обеспечению боекомплектом.

Напомним, российские оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Луганска. К тому же войска РФ ужесточили проверки мобильных гражданских телефонов на наличие информации в приложениях. В городе идет подготовка к псевдовыборам.