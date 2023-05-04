Российские военные все чаще сдаются в плен и редко владеют высшим образованием

Российские военнопленные. Фото: росСМИ

Российские военнослужащие все чаще изъявляют желание сдаться в украинский плен. Так, только в апреле было 3 200 желающих попасть к украинцам.

Об этом сообщил спикер государственного проекта сдачи в плен российских и белорусских военных "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

Читайте также:

Российские военнопленные

По словам Матвиенко, количество обращений к их проекту “Хочу жить” в апреле выросло на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3200 обращений. С момента запуска проекта более 16 тысяч обращений были получены, а число посетителей сайта превысило 36 миллионов, причем большая часть из них — 32 миллиона.

"За время существования проекта получено более 16 тысяч обращений и сайт посетило более 36 миллионов посетителей, из них 32 миллиона — с территории Российской федерации", — говорится в сообщении Military Media Center.

Необразованные россияне

Тем временем, руководитель проектов Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Скоцик заявил, что лишь 10% военнопленных имеют высшее образование.

ПО его словам результаты их исследования показали, что более половины опрошенных имели среднее специальное образование, 19,2% окончили только школу, а 12,2% не имели среднего образования.

"57,7% опрошенных имеют среднее специальное образование, 19,2% окончили только школу, 12,2% не получили среднего образования", — сказал Скоцик.

Напомним, что более 80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства. Кроме того, 55% оккупантам не нравится обеспечение боекомплектом в армии.