Війна в Україні — російські військовополонені розвінчали міфи пропаганду РФ

Російські військовополонені в автобусі. Фото: скриншот із відео

Російські військовополонені підтвердили належне ставлення до них з боку України під час перебування в полоні. Вони також спростували пропагандистські наративи про нацистів та НАТО.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у середу, 18 вересня.

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За словами Лубінця, під час обміну полоненими працівники Офісу Омбудсмана регулярно спілкуються з російськими військовослужбовцями. Метою таких бесід є документування умов їх утримання відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, що потім демонструється міжнародній спільноті.

"Цього разу росіяни одноголосно підтвердили, що харчувалися добре, медичну допомогу їм надавали, знущань — не зазнавали. Також військовополонені зазначають, що переважно вони — строковики та прикордонники", — написав Лубінець.

Він наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного права щодо поводження з військовополоненими та чекає цього від Росії.

Також у російських військовополонених запитали, чи зустрічали вони нацистів та чи бачили військових НАТО, про що часто пишуть пропагандисти. Усі полонені сказали: "Ні".