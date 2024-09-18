Война в Украине — российские военнопленные развенчали мифы о пропаганде РФ

Российские военнопленные опровергли мифы вражеской пропаганды об Украине — видео
Российские военнопленные подтвердили надлежащее отношение к ним со стороны Украины во время пребывания в плену. Они также опровергли пропагандистские нарративы о нацистах и НАТО.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 18 сентября.
Российские военнопленные развенчали мифы пропаганды РФ
По словам Лубинца, во время обмена пленными работники Офиса Омбудсмена регулярно общаются с российскими военнослужащими. Целью таких бесед является документирование условий их содержания в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, что затем демонстрируется международному сообществу.
"На этот раз россияне единогласно подтвердили, что питались хорошо, медицинскую помощь им оказывали, издевательств — не испытывали. Также военнопленные отмечают, что в основном они — срочники и пограничники", — написал Лубинец.
Он подчеркнул, что Украина придерживается норм международного права по обращению с военнопленными и ждет этого от России.
Также у российских военнопленных спросили, встречали ли они нацистов и видели ли военных НАТО, о чем часто пишут пропагандисты. Все пленные сказали: "Нет".
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