Як російська техніка на фронті перетворилась на брухт — прикордонники показали відео

Окупанти ховають свою автівку. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку прикордонники за допомогою дронів продовжують успішно знищувати техніку та позиції росіян. Автівки окупантів перетворюються на брухт.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у середу, 18 вересня.

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Прикордонники продовжують ефективно використовувати безпілотні літальні апарати (БпЛА) для ударів по техніці та позиціях російських військ.

Завдяки сучасним дронам, які стали невід’ємною частиною їхньої тактики, бійці можуть точно влучати у визначені цілі.

Зокрема, захисникам кордону вдалося знищити автомобілі російських окупаційних військ, а також пункт спостереження.

"Оператори БпЛА "прокачують" FPV-дронами російський автопром на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.