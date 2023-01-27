Російські загарбники атакували Дніпропетровщину з артилерії: що відомо
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні загарбники накрили артилерійським вогнем два райони.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
-
В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених
-
В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року
-
Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку
-
Байден змінив керівника апарату Білого дому
-
Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло
-
Познайомились в Instagram: принц Гаррі у мемуарах розповів, чи написав першим Меган Маркл
-
Робота для українців за кордоном: які пропозиції та скільки готові платити у Європі
-
Голкіпер збірної України гратиме за іспанський клуб: на трансфері наполягає дружина футболіста
-
Наслідки збитків та відбудова: делегація Конгресу США прибула до Одеси
-
Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський
Деталі
Загарбники не дають спокою Нікопольському району області. Вдень під ворожий вогонь там потрапила Марганецька громада. Після обіду російські війська атакували Синельниківський район, а саме — Великомихайлівську громаду. В обох випадках — без постраждалих. Наслідки атак уточнюються.
"Тихі дні у нас бувають вкрай рідко. Але тиша та спокій обов‘язково повернуться в наші громади. Разом з миром, який для всієї України зараз виборюють незламні сили оборони", — додав Лукашук.
Нагадаємо, російські окупаційні війська поцілили по житловому будинку у Часовому Яру Донецької області. Внаслідок удару загинуло двоє людей.
Також ми писали, що протягом 26 січня російські окупаційні війська масово обстріляли міста і села Донецької області. У Вугледарській громаді дві особи були убиті російськими снарядами.
Додамо, росія вперше за п'ять місяців атакувала Україну ракетами "Кинджал". Це сталося 26 січня.