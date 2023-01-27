Російські загарбники атакували Дніпропетровщину з артилерії

Російська артилерія

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні загарбники накрили артилерійським вогнем два райони.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Загарбники не дають спокою Нікопольському району області. Вдень під ворожий вогонь там потрапила Марганецька громада. Після обіду російські війська атакували Синельниківський район, а саме — Великомихайлівську громаду. В обох випадках — без постраждалих. Наслідки атак уточнюються.

"Тихі дні у нас бувають вкрай рідко. Але тиша та спокій обов‘язково повернуться в наші громади. Разом з миром, який для всієї України зараз виборюють незламні сили оборони", — додав Лукашук.

Нагадаємо, російські окупаційні війська поцілили по житловому будинку у Часовому Яру Донецької області. Внаслідок удару загинуло двоє людей.

Також ми писали, що протягом 26 січня російські окупаційні війська масово обстріляли міста і села Донецької області. У Вугледарській громаді дві особи були убиті російськими снарядами.

Додамо, росія вперше за п'ять місяців атакувала Україну ракетами "Кинджал". Це сталося 26 січня.