Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область из артиллерии

Российская артиллерия

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Днепропетровскую область. Сегодня захватчики накрыли артиллерийским огнем два района.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Захватчики не дают покоя Никопольскому району области. Днем под вражеский огонь там попала Марганецкая громада. После обеда российские войска атаковали Синельниковский район, а именно Великомихайловскую громаду. В обоих случаях без пострадавших. Последствия атак уточняются.

"Тихие дни у нас бывают крайне редко. Но тишина и покой обязательно вернутся в наши громады. Вместе с миром, за который для всей Украины сейчас борются несокрушимые Силы обороны", — добавил Лукашук.

Напомним, российские оккупационные войска ударили в жилой дом в Часовом Яру Донецкой области. В результате удара погибли два человека.

Также мы писали, что 26 января российские оккупационные войска массово обстреляли города и села Донецкой области. В Угледарской громаде два человека были убиты российскими снарядами.

Добавим, россия впервые за пять месяцев атаковала Украину ракетами "Кинжал". Это произошло 26 января.