Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область из артиллерии: что известно
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Днепропетровскую область. Сегодня захватчики накрыли артиллерийским огнем два района.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Захватчики не дают покоя Никопольскому району области. Днем под вражеский огонь там попала Марганецкая громада. После обеда российские войска атаковали Синельниковский район, а именно Великомихайловскую громаду. В обоих случаях без пострадавших. Последствия атак уточняются.
"Тихие дни у нас бывают крайне редко. Но тишина и покой обязательно вернутся в наши громады. Вместе с миром, за который для всей Украины сейчас борются несокрушимые Силы обороны", — добавил Лукашук.
Напомним, российские оккупационные войска ударили в жилой дом в Часовом Яру Донецкой области. В результате удара погибли два человека.
Также мы писали, что 26 января российские оккупационные войска массово обстреляли города и села Донецкой области. В Угледарской громаде два человека были убиты российскими снарядами.
Добавим, россия впервые за пять месяцев атаковала Украину ракетами "Кинжал". Это произошло 26 января.