Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські загарбники запускають дрони-камікадзе з території ЗАЕС, — ГУР arrow

Російські загарбники запускають дрони-камікадзе з території ЗАЕС, — ГУР

2 травня 2024 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські загарбники запускають дрони-камікадзе з території ЗАЕС, — ГУР
Російський загарбник на ЗАЕС. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Над ядерними реакторами Запорізької атомної електростанції російські загарбники використовують  дрони-камікадзе. Вони запускаються з території станції у бік населених пунктів, які перебувають на вільній від ворога території України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Дрони-камікадзе пролітають над ЗАЕС

Підрозділи активних дій ГУР здобули докази  використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої ворогом Запорізької АЕС. 
 
Відео з ворожого fpv-дрона, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.
 
"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", — розповіли в ГУР. 
 
Представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів, що окупанти  використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції. 
 
"Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС", — зазначили у розвідці. 

В ГУР наголосили, що ці факти є черговим свідченням злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора на окупованому нею ядерному об’єкті, що може мати катастрофічні наслідки.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, за два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.

війна
Україна
ЗАЕС
окупанти
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри