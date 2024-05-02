Російські загарбники запускають дрони-камікадзе з території ЗАЕС, — ГУР

Російський загарбник на ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Над ядерними реакторами Запорізької атомної електростанції російські загарбники використовують дрони-камікадзе. Вони запускаються з території станції у бік населених пунктів, які перебувають на вільній від ворога території України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України у четвер, 2 травня.

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Дрони-камікадзе пролітають над ЗАЕС

Підрозділи активних дій ГУР здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої ворогом Запорізької АЕС.



Відео з ворожого fpv-дрона, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.



"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", — розповіли в ГУР.



Представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів, що окупанти використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.



"Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС", — зазначили у розвідці.

В ГУР наголосили, що ці факти є черговим свідченням злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора на окупованому нею ядерному об’єкті, що може мати катастрофічні наслідки.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, за два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.