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Российские захватчики запускают дроны-камикадзе с территории ЗАЭС, — ГУР

2 мая 2024 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские захватчики запускают дроны-камикадзе с территории ЗАЭС, — ГУР
Российский захватчик на ЗАЭС. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Над ядерными реакторами Запорожской атомной электростанции российские захватчики используют дроны-камикадзе. Они запускаются с территории станции в сторону населенных пунктов, которые находятся на свободной территории Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в четверг, 2 мая.

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Подразделения активных действий ГУР получили доказательства использования россиянами дронов-камикадзе над ядерными реакторами, захваченной врагом Запорожской АЭС.

Видео с вражеского fpv-дрона, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ.

"Траектория полета российского дрона-камикадзе проходит над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага", — рассказали в ГУР.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал, что оккупанты используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

"Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС", — отметили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что эти факты являются очередным свидетельством преступной и безответственной деятельности государства-агрессора на оккупированном им ядерном объекте, что может иметь катастрофические последствия.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 38-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства напомнил, что сейчас опасность для Украины и всей Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.

Напомним, за два года оккупации Запорожской атомной электростанции россияне превратили ее в военную базу. Армия РФ постоянно запугивает работников, инсценирует взрывы и нарушает все требования МАГАТЭ.

война
Украина
ЗАЭС
оккупанты
дроны

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