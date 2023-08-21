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Російські ЗМІ пишують про пожежу у порту Волгограда

21 серпня 2023 18:22
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Валерія Пержун
редактор
Російські ЗМІ пишують про пожежу у порту Волгограда
Пожежа у Волгограді. Фото: скріншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 21 серпня, у соцмережах почала ширитись інформація про пожежу у річковому порту у російському Волгограді. За попередніми даними зайнялась покрівля однієї з портових будівель.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Спершу російські ЗМІ писали, що горить склад у річковому порту Волгограда. Очевидці повідомили про сильну пожежу. 

Згодом ситуацію прокоментували російські служби. За словами пожежників на території колишнього вантажного порту зайнялась покрівля будівлі, яка не експлуатується.

"Повідомлення про пожежу надійшло о 15:20, на місце події виїхали пожежні підрозділи 20-ї пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними, загрози поширення вогню немає", — зазначили у МНС.

Водночас відомостей про загиблих і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в Росії заявили про перехоплення безпілотника: в аеропортах столиці переполох.

Водночас в ГУР прокоментували заперечення РФ "бавовни": "Це не останні інциденти".

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