"Це не останні інциденти": в ГУР прокоментували заперечення РФ "бавовни"

Представник української розвідки Андрій Юсов. Фото: Дмитро Юрченко / АрміяInform

У Росії продовжують заперечувати "бавовну" та кажуть, що 21 серпня у Ростові був "перехід літака на надзвук". Зазначається, що про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Таке заперечення прокоментував представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Все йде за планом"

За його словами, таких випадків буде ставати все більше і більше.

"Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ті "тушки". У Москві немає "бавовни", за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти і рейси, жодних змін немає. І взагалі, в них все йде за планом", — іронічно зауважив Юсов.

Він додав, якщо представники Кремля будуть і далі так само яскраво заперечувати реальність, то у громадян Росії почнуться з'являтися питання.

Анонси "бавовни" в РФ

"На чорне говорити біле довго не можна... Зрештою, працюємо далі і дивимось за розвитком подій. Зрозуміло, що це не останні інциденти, події і предмети для коментарів. Не останній раз, коли доведеться брехати російським чиновникам", — запевнив представник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, по БпЛА нібито успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.