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Российские СМИ пишут о пожаре в порту Волгограда

21 августа 2023 18:22
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Российские СМИ пишут о пожаре в порту Волгограда
Пожар в Волгограде Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 21 августа, в соцсетях начала распространяться информация о пожаре в речном порту в Волгограде. По предварительным данным занялась кровля одного из зданий порта.

Об этом пишут российские СМИ.

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Сначала российские СМИ писали, что горит склад в речном порту Волгограда. Очевидцы сообщили о сильном пожаре.

Впоследствии ситуацию прокомментировали российские службы. По словам пожарных на территории бывшего грузового порта занялась кровля не эксплуатируемого здания.

"Сообщение о пожаре поступило в 15:20, на место происшествия выехали пожарные подразделения 20 пожарно-спасательной части. По предварительным данным, угрозы распространения огня нет", — отметили в МЧС.

В то же время сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, в России заявили о перехвате беспилотника : в аэропортах столицы переполох.

В то же время в ГУР прокомментировали возражение РФ "хлопка": "Это не последние инциденты".

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