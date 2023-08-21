Российские СМИ пишут о пожаре в порту Волгограда
В понедельник, 21 августа, в соцсетях начала распространяться информация о пожаре в речном порту в Волгограде. По предварительным данным занялась кровля одного из зданий порта.
Об этом пишут российские СМИ.
Что известно о пожаре в Волгограде
Сначала российские СМИ писали, что горит склад в речном порту Волгограда. Очевидцы сообщили о сильном пожаре.
Впоследствии ситуацию прокомментировали российские службы. По словам пожарных на территории бывшего грузового порта занялась кровля не эксплуатируемого здания.
"Сообщение о пожаре поступило в 15:20, на место происшествия выехали пожарные подразделения 20 пожарно-спасательной части. По предварительным данным, угрозы распространения огня нет", — отметили в МЧС.
В то же время сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Напомним, в России заявили о перехвате беспилотника : в аэропортах столицы переполох.
В то же время в ГУР прокомментировали возражение РФ "хлопка": "Это не последние инциденты".