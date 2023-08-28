Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские СМИ распространяют новый фейк о мобилизации украинцев за границей arrow

Российские СМИ распространяют новый фейк о мобилизации украинцев за границей

28 августа 2023 20:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Российские СМИ распространяют новый фейк о мобилизации украинцев за границей
Украинские беженцы за границей. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Читайте также:

Что известно о новом фейке по мобилизации украинцев

Российские СМИ пишут, что украинских беженцев в ЕС будут якобы мобилизовать в ряды ВСУ — мол, украинской армии нужно где-то брать воинов. Так пропагандисты распространяют информацию о том, что МВД Австрии и Германии начали считать беженцев призывного возраста из Украины, чтобы депортировать их для мобилизации.

null
Фейк русских пропагандистов. Фото: SPRAVDI

Однако Центр стратегических коммуникаций опроверг этот фейк.

"Правда: в конце июня 2023 года Eurostat действительно считал количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС. Но это делали для понимания общей картины, а не для мобилизации", — информирует SPRAVDI.

К тому же, как отметили в Центре, выдворять граждан Украины ради их мобилизации дипломатические представительства не могут.

"Поводом для депортации могут стать только такие нарушения: неоплаченные штрафы, просроченная виза, недействительное приглашение, судимость, не указанная на момент выдачи визы, нарушение общественного порядка или незаконное пребывание в стране", — сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В то же время, только Госпогранслужба может по определенным причинам не выпускать граждан за границу.

"Государственная пограничная служба Украины может возвращать в Украину только военнообязанных мужчин, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, и тех, кто не имеет оснований для получения статуса беженца", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения SPRAVDI

Напомним, адвокат развенчал самые распространенные мифы о мобилизации.

Также на днях разоблачен еще один фейк РФ о мобилизации украинцев, мол за неявку в ТЦК отключат газ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз