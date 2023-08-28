Российские СМИ распространяют новый фейк о мобилизации украинцев за границей

Украинские беженцы за границей. Иллюстративное фото: google.com

Российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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Российские СМИ пишут, что украинских беженцев в ЕС будут якобы мобилизовать в ряды ВСУ — мол, украинской армии нужно где-то брать воинов. Так пропагандисты распространяют информацию о том, что МВД Австрии и Германии начали считать беженцев призывного возраста из Украины, чтобы депортировать их для мобилизации.

Фейк русских пропагандистов. Фото: SPRAVDI

Однако Центр стратегических коммуникаций опроверг этот фейк.

"Правда: в конце июня 2023 года Eurostat действительно считал количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС. Но это делали для понимания общей картины, а не для мобилизации", — информирует SPRAVDI.

К тому же, как отметили в Центре, выдворять граждан Украины ради их мобилизации дипломатические представительства не могут.

"Поводом для депортации могут стать только такие нарушения: неоплаченные штрафы, просроченная виза, недействительное приглашение, судимость, не указанная на момент выдачи визы, нарушение общественного порядка или незаконное пребывание в стране", — сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В то же время, только Госпогранслужба может по определенным причинам не выпускать граждан за границу.

"Государственная пограничная служба Украины может возвращать в Украину только военнообязанных мужчин, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, и тех, кто не имеет оснований для получения статуса беженца", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения SPRAVDI

Напомним, адвокат развенчал самые распространенные мифы о мобилизации.

Также на днях разоблачен еще один фейк РФ о мобилизации украинцев, мол за неявку в ТЦК отключат газ.