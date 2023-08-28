Российские СМИ распространяют новый фейк о мобилизации украинцев за границей
Российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.
Что известно о новом фейке по мобилизации украинцев
Российские СМИ пишут, что украинских беженцев в ЕС будут якобы мобилизовать в ряды ВСУ — мол, украинской армии нужно где-то брать воинов. Так пропагандисты распространяют информацию о том, что МВД Австрии и Германии начали считать беженцев призывного возраста из Украины, чтобы депортировать их для мобилизации.
Однако Центр стратегических коммуникаций опроверг этот фейк.
"Правда: в конце июня 2023 года Eurostat действительно считал количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС. Но это делали для понимания общей картины, а не для мобилизации", — информирует SPRAVDI.
К тому же, как отметили в Центре, выдворять граждан Украины ради их мобилизации дипломатические представительства не могут.
"Поводом для депортации могут стать только такие нарушения: неоплаченные штрафы, просроченная виза, недействительное приглашение, судимость, не указанная на момент выдачи визы, нарушение общественного порядка или незаконное пребывание в стране", — сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В то же время, только Госпогранслужба может по определенным причинам не выпускать граждан за границу.
"Государственная пограничная служба Украины может возвращать в Украину только военнообязанных мужчин, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, и тех, кто не имеет оснований для получения статуса беженца", — говорится в сообщении.
Напомним, адвокат развенчал самые распространенные мифы о мобилизации.
Также на днях разоблачен еще один фейк РФ о мобилизации украинцев, мол за неявку в ТЦК отключат газ.