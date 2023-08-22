У Тверській області впав дрон: Соловйов заявив, що це "привітання від ЗСУ"

Безпілотник, знайдений у Тверській обл. Фото: росЗМІ

У РФ в Тверській області впав безпілотник. Примітно, що дрон розмальований у жовто-блакитні кольори. Таким чином, пропагандисти звинувачують Україну в атаці.

Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Як передають російські ЗМІ, у понеділок, 21 серпня дрон у Тверській області виявив місцевий житель.

"БПЛА літакового типу довжиною близько метра вранці 21 серпня знайшов пенсіонер з села Рудня Жарковского району", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

На фото з місця події видно, що БпЛА із зламаним крилом розфарбований у синьо-жовті кольори та має два надписи "Слава Україні!".

Дрон у Тверській області. Фото: росЗМІ

Дрон у Тверській області. Фото: росЗМІ 1 / 2

Дрон забрали співробітники Федеральної Служби безпеки Росії.

Пропагандист Володимир Соловйов в своєму ефірі заявив, що так Україна "привітала РФ з Днем прапора".

"Нас привітали атакою безпілотників. У Підмосков'ї збиті. Як повідомляє Міноборони, безпілотники збили не тільки в Підмосков'ї. Також була атака в чорному морі, в губерніях", — сказав він.

Однак за словами військового журналіста Андрія Цаплієнка українському дрону в тих краях робити нічого.

"Та питання в тому, що БПЛА такої конструкції навряд чи долетів би до Тверської області. Так що РФ вітали з днем трьохкольорової ганчірки, ймовірніше за все, з території самої Росії", — заявив він.

Скриншот повідомлення Андрія Цаплієнка

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