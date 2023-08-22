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У Тверській області впав дрон: Соловйов заявив, що це "привітання від ЗСУ"

22 серпня 2023 21:40
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Валерія Пержун
редактор
У Тверській області впав дрон: Соловйов заявив, що це "привітання від ЗСУ"
Безпілотник, знайдений у Тверській обл. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У РФ в Тверській області впав безпілотник. Примітно, що дрон розмальований у жовто-блакитні кольори. Таким чином, пропагандисти звинувачують Україну в атаці.

 Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Як передають російські ЗМІ, у понеділок, 21 серпня дрон у Тверській області виявив місцевий житель.

"БПЛА літакового типу довжиною близько метра вранці 21 серпня знайшов пенсіонер з села Рудня Жарковского району", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

На фото з місця події видно, що БпЛА із зламаним крилом розфарбований у синьо-жовті кольори та має два надписи "Слава Україні!".

  • Дрон у Тверській області. Фото: росЗМІ
  • Дрон у Тверській області. Фото: росЗМІ
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Дрон забрали співробітники Федеральної Служби безпеки Росії.

Пропагандист Володимир Соловйов в своєму ефірі заявив, що так Україна "привітала РФ з Днем прапора".

"Нас привітали атакою безпілотників. У Підмосков'ї збиті. Як повідомляє Міноборони, безпілотники збили не тільки в Підмосков'ї. Також була атака в чорному морі, в губерніях", — сказав він.

Однак за словами військового журналіста Андрія Цаплієнка українському дрону в тих краях робити нічого. 

"Та питання в тому, що БПЛА такої конструкції навряд чи долетів би до Тверської області. Так що РФ вітали з днем трьохкольорової ганчірки, ймовірніше за все, з території самої Росії", — заявив він.

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Скриншот повідомлення Андрія Цаплієнка

Нагадаємо, кадировець вигадав новий фейк про війну в Україні: "дрони з клешнями викрадають поранених".

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