Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

владимир путин

Российские государственные информагентства утверждают, что президент россии владимир путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на кремль.

Что известно

Сообщается, что в Мариуполь российский диктатор якобы прилетел на вертолете. Затем за рулем автомобиля, делая остановки, он якобы объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поездки путина сопровождал вице-премьер россии Марат Хуснуллин. Он докладывал диктатору о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Напомним, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в России Марии Львовской-Беловой.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Добавим, что в субботу, 18 марта, президент россии владимир путин приехал в Крым. Это произошло в девятую годовщину аннексии полуострова.