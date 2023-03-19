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Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

19 марта 2023 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
владимир путин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские государственные информагентства утверждают, что президент россии владимир путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на кремль.

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Что известно

Сообщается, что в Мариуполь российский диктатор якобы прилетел на вертолете. Затем за рулем автомобиля, делая остановки, он якобы объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поездки путина сопровождал вице-премьер россии Марат Хуснуллин. Он докладывал диктатору о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Напомним, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в России Марии Львовской-Беловой.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Добавим, что в субботу, 18 марта, президент россии владимир путин приехал в Крым. Это произошло в девятую годовщину аннексии полуострова.

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