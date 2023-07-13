Російський генерал розповів, як військове керівництво РФ зрадило окупантів

Генерал-майор Іван Попов. Фото: росЗМІ

Російський генерал, якого відсторонили від командування однією із окупаційних армій, звинуватив найвище військове керівництво у зраді. Він заявив, що російським військами не вистачає артилерійської техніки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов.

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Звернення відстороненого генерала

Андрій Гурульов виклав на своєму каналі аудіозапис звернення командувача 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-майора Івана Попова.

Попов, який брав участь у окупаційній війні в Україні, був відсторонений від командування своєю армією.

Критика на адресу міноборони

Полов заявив, що верховне військове керівництво Росії зрадило окупаційні війська.

Йдеться, зокрема, про відсутність відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки, що призвело, за словами генерала, до масової загибелі та поранень російських окупантів.

Своє відсторонення командувач армії охарактеризував як зраду вищого військового керівництва.

"Як сказали сьогодні багато командирів полків дивізії — нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці збройних сил України, нас ударив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий і найнапруженіший момент", — запевнив Іван Попов.

Нагадаємо, що колишній командувач окупаційного контингенту в Україні Сергій Суровікін, про арешт якого писали ЗМІ після бунту Євгена Пригожина, тривалий час не з’являється на публіці.