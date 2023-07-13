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Российский генерал рассказал, как военное руководство РФ предало оккупантов

13 июля 2023 13:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российский генерал рассказал, как военное руководство РФ предало оккупантов
Генерал-майор Иван Попов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский генерал, отстраненный от командования одной из оккупационных армий, обвинил высшее военное руководство в измене. Он заявил, что российским войскам не хватает артиллерийской техники.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

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Обращение отстраненного генерала

Андрей Гурулев выложил на своем канале аудиозапись обращения командующего 58 общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-майора Ивана Попова.

Попов, участвовавший в оккупационной войне в Украине, был отстранен от командования своей армией.

Критика в адрес минобороны

Полов заявил, что верховное военное руководство России предало оккупационные войска.

Речь идет, в частности, об отсутствии отсутствия контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, что привело, по словам генерала, к массовой гибели и ранениям российских оккупантов.

Свое отстранение командующий армией охарактеризовал как измену высшему военному руководству.

"Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", — заверил Иван Попов.

Напомним, что бывший командующий оккупационным контингентом в Украине Сергей Суровикин, об аресте которого писали СМИ после бунта Евгения Пригожина, длительное время не появляется на публике.

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