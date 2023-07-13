Российский генерал рассказал, как военное руководство РФ предало оккупантов
Российский генерал, отстраненный от командования одной из оккупационных армий, обвинил высшее военное руководство в измене. Он заявил, что российским войскам не хватает артиллерийской техники.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.
Обращение отстраненного генерала
Андрей Гурулев выложил на своем канале аудиозапись обращения командующего 58 общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-майора Ивана Попова.
Попов, участвовавший в оккупационной войне в Украине, был отстранен от командования своей армией.
Критика в адрес минобороны
Полов заявил, что верховное военное руководство России предало оккупационные войска.
Речь идет, в частности, об отсутствии отсутствия контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, что привело, по словам генерала, к массовой гибели и ранениям российских оккупантов.
Свое отстранение командующий армией охарактеризовал как измену высшему военному руководству.
"Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", — заверил Иван Попов.
Напомним, что бывший командующий оккупационным контингентом в Украине Сергей Суровикин, об аресте которого писали СМИ после бунта Евгения Пригожина, длительное время не появляется на публике.