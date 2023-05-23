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Російський інфопростір пережив потрясіння через події під Бєлгородом, — ISW

23 травня 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський інфопростір пережив потрясіння через події під Бєлгородом, — ISW
Легіон "Свобода Росії". Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни не змогли одностайно відреагувати на події у Бєлгородській області. Це означає, що ситуація застала їх зненацька.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Паніка в Росії

Російський інформаційний простір відреагував на бойові дії на території Бєлгородської області панікою і неузгодженістю.

Події у Бєлгородській області
Події у Бєлгородській області

Аналітики ISW наголосили, що росіяни завжди реагують в такому стилі, коли відчувають значне інформаційне потрясіння.

Застали зненацька

Деякі російські блогери скористалися ситуацією для критики влади. Так, Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що завжди попереджав про подібний розвиток подій.

А власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив уряд та міністерство оборони.

Але в цілому інформаційний простір не зумів сконсолідуватися навколо однієї цілісної версії чи реакції. Це свідчить про те, що атака застала їх зненацька.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

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