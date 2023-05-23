Российское инфопространство пережило потрясение из-за событий под Белгородом, — ISW

Легион "Свобода России". Скриншот

Россияне не смогли единогласно отреагировать на события в Белгородской области. Это означает, что ситуация застала их врасплох.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Паника в России

Российское информационное пространство отреагировало на боевые действия на территории Белгородской области паникой и несогласованностью.

События в Белгородской области

Аналитики ISW подчеркнули, что россияне всегда реагируют в таком стиле, когда испытывают значительное информационное потрясение.

Застали врасплох

Некоторые российские блоггеры воспользовались ситуацией для критики властей. Так, Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что всегда предупреждал о подобном развитии событий.

А владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил правительство и министерство обороны.

Но в целом информационное пространство не смогло консолидироваться вокруг одной целостной версии или реакции. Это свидетельствует о том, что атака застала их врасплох.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.