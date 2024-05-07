Патрульные катера проекта 12150 «Мангуст», характеристики

Российский патрульный катер проекта 12150. Фото: "Рособоронэкспорт"

Силы обороны Украины продолжают уничтожать остатки Черноморского флота Российской Федерации. 6 мая в Крыму спецподразделение Главного управления разведки Минобороны совершило успешную атаку на сторожевой катер "Мангуст". Что известно об этом судне российского флота — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Удар по "Мангусту"

За несколько дней до начала полномасштабной войны российские гауляйтеры "ДНР" и "ЛНР" опубликовали видеообращение о массовой эвакуации гражданского населения. Это заявление стало частью последнего этапа подготовки к вторжению. Любопытства этой истории добавило то, что у луганского приспешника Кремля Леонида Пасечника, согласно обнаруженным метаданным, папка с этим видео называлась "Бросок мангуста".

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По неофициальным данным, именно так должна называться операция по молниеносному захвату части украинской территории, включая и столицу нашего государства Киев. Впрочем, как мы уже сейчас знаем, молниеносной войны у российских оккупантов не получилось. "Бросок мангуста" провалился.

А 6 мая 2024 года был уничтожен и сам "Мангуст". Именно такое название было у скоростного патрульного катера Черноморского флота РФ, уничтоженного атакой морского дрона Magura V5 спецподразделения Group 13 (Главное управление разведки Минобороны Украины). Что ж за такой корабль был успешно ликвидирован в результате очередной операции ГУР?

Когда начали строить корабли проекта 12150

В составе военно-морских сил Российской Федерации до сих пор много кораблей, которые были спущены на воду еще во времена Советского Союза. Но проект 12150 "Мангуст" появился на свет уже в постсоветские времена. Более того, первый корабль этой серии, под индексом ПСКА-600, был спущен на воду 5 июня 2001 года.

"Мангусты" понравились военно-политическому руководству Российской Федерации, уже в нулевых годах готовившемуся к ряду вооруженных конфликтов. За два десятилетия было построено 75 катеров проекта 12150. Из них на вооружении различных флотов армии РФ сейчас находится почти 70 единиц этой техники.

Известно о пяти разных модификациях "Мангустов". Так, вариант 12150А является патрульным и противодиверсионным, 12150М — это многоцелевой поисково-спасательный корабль. А вот модификация 12150В особенно интересна с точки зрения задач, которые Кремль возлагает на свой Черноморский флот — это малый ракетный крейсер. Как известно, россияне используют остатки своего флота для ударов по мирным украинским городам ракетами "Калибр". Впрочем, точных данных, что системы пуска "Калибров" установлены и на "Мангустах", пока нет — но, учитывая большие потери других кораблей, в том числе и носителей этих ракет, можно предположить, что рано или поздно дело дошло бы и до катеров проекта 12150.

Чем вооружены "Мангусты"

Пока же вооружение скоростных патрульных катеров "Мангуст" достаточно скромно и должно выполнять достаточно ограниченные задачи. Так, в кормовой части каждого катера проекта 12150 размещена морская тумбовая пулеметная установка, в составе которой мощным оружием является пулемет КПВТ калибром 14,5 мм.

Эти пулеметы позволяют уничтожать максимум легкобронированных целей — как надводные или береговые, так и воздушные. Высота поражения пулеметов КПВТ — до 1500 метров, горизонтальная дальность — до 2000 метров. Впрочем, на новых катерах серии пулеметная установка расположена уже в носовой части, кроме того, для нее разрабатывается более современная пулеметная техника.

Кроме того, "Мангусты" — ракетные модификации этого катера — оснащены сразу двумя переносными зенитными ракетными комплексами. Это "Ива" и "Игла". Если "Игла" является продуктом советского военно-промышленного комплекса (первые образцы этих ПЗРК появились еще в 1983 году; впрочем, в 2004-м армия РФ получила модифицированные комплексы "Игла-С"), то "Ива" была передана в вооруженные силы Российской Федерации 2014 года, в год начала войны с Украиной.

Черноморский флот не может защитить себя

Таким образом "Мангусты" в модификации 12150В могут вести борьбу как с украинскими беспилотниками, так и с тактической авиацией Воздушных сил ВС Украины. Впрочем, в зону поражения ПЗРК, установленных на катерах Черноморского флота, украинские самолеты не залетают, а вот уничтожение дронов, которыми Силы обороны Украины пытаются время от времени наносить удары по объектам российской армии в Крыму и Севастопол, экипажи "Мангустов" вполне могут заниматься.

Поэтому следует отметить важность этого успеха спецподразделения Главного управления разведки. Черноморский флот потерял способность к проведению десантно-штурмовых операций, теряет свою транспортную важность, а уничтожение таких катеров является сигналом о том, что российские моряки не могут защитить даже самих себя.

Учитывая эту потерю, которая, очевидно, не будет последней, можно и дальше прогнозировать успешные атаки — как надводными, так и воздушными дронами — на остатки российского флота, который продолжает базироваться в оккупированном Крыму.