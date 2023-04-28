Російський окупант розповів телефоном своїй коханці як вбиває українських полонених

Російський окупант на посту. Фото: російські ЗМІ

СБУ опублікувала уривок телефонної розмови російського військового зі своєю коханкою, який містить зізнання в тому, що окупант страчує українських полонених.

Про це розповідає BIHUS info на YouTube.

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Окупант свідомо пішов на фронт — добровольцем

Відео з кадрами страти чи катувань українських захисників стає все більше. Російські військові не знають межі ні в чому, тому оприлюднення не тільки їхніх злочинів, а й ідентифікація їх учасників — один із кроків на шляху до покарання.

Один із таких злочинців — Євгеній Сучко. Через російську соцмережу Вконтакте, журналісти дізналися, що військовий родом із села Мала Вішера і має 27 років. Батько помер, а з матір'ю окупант іноді спілкується телефоном.

Жодної інформації про вищу освіту не вказано, із його фото в соцмережі зрозуміло, що він працював в охороні та м'ясному цеху, а 2022 року вирішив піти воювати — добровольцем.

Зазначається, що Євгеній певний час перебував у Сіверській психлікарні, там же дізнався про смерть батька, що сильно його "вразило", а після цього пішов на війну.

Залицяння росіян вже не ті, у моді — хвастатись злочинами

Із фронту Євгеній періодично телефонує рідним та своїм коханкам, яких має аж три, серед них фаворитка — Альона. Саме їй він розповідає, що йому легше вбити людину, ніж якусь тварину, таким чином підводячи дівчину до найжахливішого.

Так, окупант у ніч на 16 квітня і вбив українського військовополоненого, як сам повідомив, не вперше.

"Людину треба трохи зарізати. Але це не вперше, мені однаково, мене звуть — перерізую. Є люди військовополонені, їх немає сенсу нам тримати. Бо всю інформацію з низ випитуємо, а далі немає сенсу тримати. Їх треба утилізувати, а утилізувати не всі погоджуються", — повідомляє окупант Альоні.

І далі Євген детально пояснює своїй коханці, як він "утилізовує" українських військовополонених чоловіків.

Росіяни не знають ні жалю, ні совісті

Окупант так само як більшість військових вважає, що він нічого на цій війні не винен, а просто виконує наказ, крім того, думає, що вбиваючи закатованих людей, робить добру справу.

"У мене руки по лікоть у крові", — зізнається Євгеній Альоні, яка навіть не реагує на його зізнання.

Як виявилося, 21-річна Альона Балан родом із селища Глажева має хлопця Максима, який теж воює. Вочевидь, її юнак чимось не задовольняє, тож дівчина знайшла собі Євгенія, який обіцяє їй золоті гори.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують активно залучати до війни в Україні осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. Це відбувається для поповнення втрат в живій силі.