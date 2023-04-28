Российский оккупант рассказал по телефону своей любовнице как убивает украинских пленных

Российский оккупант на посту. Фото: российские СМИ

СБУ опубликовала отрывок телефонного разговора российского военного со своей любовницей, содержащий признание в том, что оккупант казнит украинских пленных.

Об этом рассказывает BIHUS info на YouTube.

Читайте также:

Оккупант сознательно ушел на фронт — добровольцем

Видео с кадрами казни или пыток украинских защитников становится все больше. Российские военные не знают границ ни в чем, поэтому обнародование не только их преступлений, но и идентификация их участников — один из шагов на пути к наказанию.

Один из таких преступников — Евгений Сучко. Из-за российской соцсети Вконтакте, журналисты узнали, что военный родом из села Малая Вишера и имеет 27 лет. Отец умер, а с матерью оккупант иногда общается по телефону.

Никакой информации о высшем образовании не указано, из его фото в соцсети понятно, что он работал в охране и мясном цехе, а в 2022 решил уйти воевать — добровольцем.

Отмечается, что Евгений некоторое время находился в Северской психушке, там же узнал о смерти отца, сильно его "поразило", а после этого пошел на войну.

Ухаживания россиян уже не те, в моде — хвастаться преступлениями

С фронта Евгений периодически звонит по телефону родным и своим любовницам, которых имеет целых три, среди них фаворитка — Алена. Именно ей он рассказывает, что ему легче убить человека, чем какое-нибудь животное, таким образом подводя девушку к самому ужасному.

Так, оккупант в ночь на 16 апреля и убил украинского военнопленного, как сам сообщил, не впервые.

"Человека надо немного зарезать. Но это не впервые, мне все равно, меня зовут — перерезаю. Есть люди военнопленные, их нет смысла нам держать. Потому что всю информацию снизу выпрашиваем, а дальше нет смысла держать. Их надо утилизировать, а утилизировать не все соглашаются", — сообщает оккупант Алене.

И дальше Евгений подробно объясняет своей любовнице, как он "утилизирует" украинских военнопленных мужчин.

Россияне не знают ни сожаления, ни совести

Оккупант так же как большинство военных считает, что он ничего на этой войне не виноват, а просто выполняет приказ, кроме того, думает, что убивая замученных людей, делает доброе дело.

"У меня руки по локоть в крови", — признается Евгений Алене, которая даже не реагирует на его признание.

Как оказалось, у 21-летней Алены Балан родом из поселка Глажево есть парень Максим, который тоже воюет. Очевидно, ее юноша чем-то не удовлетворяет, так что девушка нашла себе Евгения, обещающего ей золотые горы.

Напомним, что российские кафиры продолжают активно привлекать к войне в Украине лиц с судимостью или тех, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм. Это происходит для восполнения потерь в живой силе.