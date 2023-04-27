У Луганській області окупанти готують до війни 500 росіян із судимістю

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують активно залучати до війни в Україні осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. Це відбувається для поповнення втрат в живій силі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що замість ув’язнення, засудженим росіянам пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на пів року.

Нагадаємо, дружина російського військовослужбовця розповіла, що військове керівництво не надає людям інформації про зниклих на війні родичів. Росіянам доводиться своїми силами здійснювати пошуки зниклих, відвідуючи морги та держустанови.

Також ми писали, що російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.