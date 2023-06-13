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Російський полонений заявив, що після обміну втече назад до України

13 червня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський полонений заявив, що після обміну втече назад до України
Російські окупанти у полоні. Фото: korrespondent.net
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Полонений російський військовий заявив, що не хоче повертатися додому. А навіть якщо його і обміняють, він обов’язково втече назад до України.

Про це російський військовий заявив після того, як його захопили у полон.

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В мережі з’явилося відео із полоненим російськими військовослужбовцем.

Він заявив, що не хоче повертатися додому, в Росію, бо там нічого робити, там немає роботи.

А в Україні, продовжив окупант, ситуація краща, робота є, а після війни, коли треба буде відбудовувати країну, роботи буде дуже багато — тож він хоче залишитися тут.

"Втечу з Росії до вас"

Російський військовий кілька разів повторив, що не хоче повертатися додому під час обміну.

"Якщо мене навіть обміняють, я там не залишуся, а втечу сюди, в Україну", — запевнив окупант.

Нагадаємо, що 11 червня під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив до лав "Русского добровольческого корпуса". Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

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