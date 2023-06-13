Російський полонений заявив, що після обміну втече назад до України
Полонений російський військовий заявив, що не хоче повертатися додому. А навіть якщо його і обміняють, він обов’язково втече назад до України.
Про це російський військовий заявив після того, як його захопили у полон.
"В Україні краще"
В мережі з’явилося відео із полоненим російськими військовослужбовцем.
Він заявив, що не хоче повертатися додому, в Росію, бо там нічого робити, там немає роботи.
А в Україні, продовжив окупант, ситуація краща, робота є, а після війни, коли треба буде відбудовувати країну, роботи буде дуже багато — тож він хоче залишитися тут.
"Втечу з Росії до вас"
Російський військовий кілька разів повторив, що не хоче повертатися додому під час обміну.
"Якщо мене навіть обміняють, я там не залишуся, а втечу сюди, в Україну", — запевнив окупант.
Нагадаємо, що 11 червня під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив до лав "Русского добровольческого корпуса". Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".