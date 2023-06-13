Российский пленный заявил, что после обмена сбежит обратно в Украину
Пленный российский военный заявил, что не хочет возвращаться домой. А даже если его и обменяют, он обязательно уйдет обратно в Украину.
Об этом российский военный заявил после того, как его захватили в плен.
"В Украине лучше"
В сети появилось видео с пленным российским военнослужащим.
Он заявил, что не хочет возвращаться домой, в Россию, потому что там нечего делать, там нет работы.
А в Украине, продолжил оккупант, ситуация лучше, работа есть, а после войны, когда нужно будет отстраивать страну, работы будет очень много — он хочет остаться здесь.
"Сбегу из России к вам"
Российский военный несколько раз повторил, что не желает возвращаться домой во время обмена.
"Если меня даже обменяют, я там не останусь, а сбегу сюда, в Украину", — заверил оккупант.
Напомним, что 11 июня во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды "Русского добровольческого корпуса". Им оказался не просто военнослужащий РФ, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".