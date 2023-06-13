Российский пленный заявил, что после обмена сбежит обратно в Украину

Российские оккупанты в плену. Фото: korrespondent.net

Пленный российский военный заявил, что не хочет возвращаться домой. А даже если его и обменяют, он обязательно уйдет обратно в Украину.

Об этом российский военный заявил после того, как его захватили в плен.

Читайте также:

"В Украине лучше"

В сети появилось видео с пленным российским военнослужащим.

Он заявил, что не хочет возвращаться домой, в Россию, потому что там нечего делать, там нет работы.

А в Украине, продолжил оккупант, ситуация лучше, работа есть, а после войны, когда нужно будет отстраивать страну, работы будет очень много — он хочет остаться здесь.

"Сбегу из России к вам"

Российский военный несколько раз повторил, что не желает возвращаться домой во время обмена.

"Если меня даже обменяют, я там не останусь, а сбегу сюда, в Украину", — заверил оккупант.

Напомним, что 11 июня во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды "Русского добровольческого корпуса". Им оказался не просто военнослужащий РФ, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".