Російську ракету, яка летіла на Запоріжжя, "зупинила" вежа мобільного зв'язку

На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV

Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки "старлінку", який передала команда Мінцифри. Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7", — розповів Федоров.

Посадовець зазначив, що відбудувати можна усе, тим часом як найважливіше — зберегти людські життя.

На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV

На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів. Росіяни пояснюють такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".