Російську ракету, яка летіла на Запоріжжя, "зупинила" вежа мобільного зв'язку
Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки "старлінку", який передала команда Мінцифри. Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7", — розповів Федоров.
Посадовець зазначив, що відбудувати можна усе, тим часом як найважливіше — зберегти людські життя.
Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів. Росіяни пояснюють такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".