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Російську ракету, яка летіла на Запоріжжя, "зупинила" вежа мобільного зв'язку

5 травня 2023 19:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російську ракету, яка летіла на Запоріжжя, "зупинила" вежа мобільного зв'язку
На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Деталі 

"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки "старлінку", який передала команда Мінцифри. Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7", — розповів Федоров.

Посадовець зазначив, що відбудувати можна усе, тим часом як найважливіше — зберегти людські життя.

війна в Україні
На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV
війна в Україні
На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів. Росіяни пояснюють такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".

 

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