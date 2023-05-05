Российскую ракету, летевшую на Запорожье, "остановила" башня мобильной связи
Базовая станция Vodafone остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Это произошло в поселке Камышеваха.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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"Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря "старлинку", который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7", — рассказал Федоров.
Чиновник отметил, что отстроить можно все, в то время как самое важное — сохранить человеческие жизни.
Напомним, в Запорожье оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов. Россияне объясняют такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усугубил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".