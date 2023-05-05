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Российскую ракету, летевшую на Запорожье, "остановила" башня мобильной связи

5 мая 2023 19:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российскую ракету, летевшую на Запорожье, "остановила" башня мобильной связи
В Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Базовая станция Vodafone остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Это произошло в поселке Камышеваха.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря "старлинку", который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7", — рассказал Федоров.

Чиновник отметил, что отстроить можно все, в то время как самое важное — сохранить человеческие жизни.

война в Украине
В Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV
война в Украине
В Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone. Фото: telegram/FEDOROV

Напомним, в Запорожье оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов. Россияне объясняют такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усугубил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".

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