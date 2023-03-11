Росії не вдалося перемогти Україну в кібервійні, — Bloomberg

Україна досягла успіху з двох основних причин

Росія розпочала свої хакерські атаки на українські сайти ще до 24 лютого 2022 року. Громадяни рф атакували урядові та фінансові вебсайти за допомогою так званих розподілених атак на відмову в обслуговуванні, спрямованих на створення хаосу. Москві не вдалося перемогти у кібервійні, попри численні спроби.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Україна досягла успіху з двох основних причин. По-перше, знаючи про можливу атаку, влада почала готуватися до російських хакерів восени 2021 року за підтримки західних урядових організацій і великих компаній — Microsoft, Google тощо. Україна отримувала дані про хакерів рф. До того ж союзники допомагали фахівцям визначити уразливі місця в структурі кібербезпеки.

По-друге, у рф не розраховували на затяжну війну. Експерти вважають, що росія могла підтримувати потрібний рівень інтенсивності кібератак лише протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення. На їхню думку, невдачі російських хакерів пов'язані з нестачею ресурсів для ведення кібервійни такого рівня.

"Щоб суттєво вплинути на війну такого масштабу, кібероперації повинні проводитися в темпі, який росія, очевидно, може витримати максимум кілька тижнів", — сказав старший науковий співробітник програми "Технології і міжнародні відносини" Фонду Карнегі Джон Бейтман.

Нагадаємо, у четвер, 24 лютого, відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.

Також ми писали, що американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорувала держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.