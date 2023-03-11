России не удалось победить Украину в кибервойне, — Bloomberg

Украина добилась успеха по двум основным причинам

Россия начала свои хакерские атаки на украинские сайты еще до 24 февраля 2022 года. Граждане рф атаковали правительственные и финансовые сайты с помощью так называемых распределенных атак на отказ в обслуживании, направленных на создание хаоса. Москве не удалось победить в кибервойне, несмотря на многочисленные попытки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Украина добилась успеха по двум основным причинам. Во-первых, зная о возможной атаке, власти начали готовиться к российским хакерам осенью 2021 года при поддержке западных правительственных организаций и крупных компаний — Microsoft, Google и т.д. Украина получала данные о хакерах рф. К тому же союзники помогали специалистам определить уязвимые места в структуре кибербезопасности.

Во-вторых, в россии не рассчитывали на затяжную войну. Эксперты считают, что рф могла поддерживать нужный уровень интенсивности кибератак только в течение первых недель полномасштабного вторжения. По их мнению, неудачи российских хакеров связаны с нехваткой ресурсов для ведения кибервойны такого уровня.

"Чтобы существенно повлиять на войну такого масштаба, кибероперации должны проводиться в темпе, который россия, очевидно, может выдержать максимум несколько недель", — сказал старший научный сотрудник программы "Технологии и международные отношения" Фонда Карнеги Джон Бейтман.

Напомним, в четверг, 24 февраля, прошла российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.

Также мы писали, что американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, которые спонсировало государство, после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.