России не удалось победить Украину в кибервойне, — Bloomberg
Россия начала свои хакерские атаки на украинские сайты еще до 24 февраля 2022 года. Граждане рф атаковали правительственные и финансовые сайты с помощью так называемых распределенных атак на отказ в обслуживании, направленных на создание хаоса. Москве не удалось победить в кибервойне, несмотря на многочисленные попытки.
Об этом сообщает Bloomberg.
-
Резников рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине с начала вторжения рф
-
Руководитель Черкасской ОВА рассказал об успешной "охоте" на российские ракеты в регионе
-
СМИ рассказали, сколько потенциальных экстремистов из Германии воюют в Украине
-
Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу Джимми Феллона: что рассказала
-
Пограничники показали, как ведут ожесточенные бои с оккупантами в промзоне Бахмута
-
Одесский гуманитарный центр вошел в Национальный реестр рекордов Украины
-
Оккупанты обстреляли территорию Донецкой области: есть погибшие и раненые
-
Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у рф, — СМИ
-
Данилов указал на проблему, которая заставляет россию искать военную помощь за границей
-
Какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Подробности
Украина добилась успеха по двум основным причинам. Во-первых, зная о возможной атаке, власти начали готовиться к российским хакерам осенью 2021 года при поддержке западных правительственных организаций и крупных компаний — Microsoft, Google и т.д. Украина получала данные о хакерах рф. К тому же союзники помогали специалистам определить уязвимые места в структуре кибербезопасности.
Во-вторых, в россии не рассчитывали на затяжную войну. Эксперты считают, что рф могла поддерживать нужный уровень интенсивности кибератак только в течение первых недель полномасштабного вторжения. По их мнению, неудачи российских хакеров связаны с нехваткой ресурсов для ведения кибервойны такого уровня.
"Чтобы существенно повлиять на войну такого масштаба, кибероперации должны проводиться в темпе, который россия, очевидно, может выдержать максимум несколько недель", — сказал старший научный сотрудник программы "Технологии и международные отношения" Фонда Карнеги Джон Бейтман.
Напомним, в четверг, 24 февраля, прошла российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.
Также мы писали, что американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, которые спонсировало государство, после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.