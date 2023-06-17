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Росії не вистачає танків на тлі контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ

17 червня 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росії не вистачає танків на тлі контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ
Окупанти на військовій техніці. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройним силам Росії критично не вистачає танків, оскільки наступ України на півдні та сході продовжував відтісняти лінію фронту за допомогою західної техніки.

Про це повідомляє The Guardian.

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Росії не вистачає танків

Видання зазначає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту на військовий завод у Західному Сибіру заявив, що виробництво бронетехніки потрібно нарощувати, оскільки Київ говорив про великі втрати, які завдає ворогу-окупанту.

"Шойгу назвав збільшення виробництва танків необхідним "для задоволення потреб російських сил, які проводять спеціальну військову операцію", — пише видання. 

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що його військовим не вистачає "високоточних боєприпасів, засобів зв’язку, літаків, безпілотників тощо", водночас наполягаючи, що Україна зазнала "катастрофічних втрат" у перші два тижні свого контрнаступу.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони розповіли, яка зброя необхідна Україні, щоб перемогти Росію. Для цього ЗСУ потребують далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, проте щоб наростити наші сили, нам потрібно мати зброю дальністю до 200 км.

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