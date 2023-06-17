России не хватает танков на фоне контрнаступления ВСУ, — СМИ

Оккупанты на военной технике. Фото: Reuters

Вооруженным силам России критически не хватает танков, поскольку наступление Украины на юге и востоке продолжало оттеснять линию фронта с помощью западной техники.

Об этом сообщает The Guardian.

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России не хватает танков

Издание отмечает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита на военный завод в Западной Сибири заявил, что производство бронетехники нужно наращивать, поскольку Киев говорил о больших потерях, причиняемых врагу-оккупанту.

"Шойгу назвал увеличение производства танков необходимым" для удовлетворения потребностей российских сил, проводящих специальную военную операцию", — пишет издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его военным не хватает "высокоточных боеприпасов, средств связи, самолетов, беспилотников и т.д.", в то же время настаивая, что Украина понесла "катастрофические потери" в первые две недели своего контрнаступления.

Напомним, недавно в Минобороны рассказали, какое оружие необходимо Украине, чтобы победить Россию. Для этого ВСУ нуждаются в дальнобойном высокоточном вооружении. Украина идет вперед, РФ защищается, однако, чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.