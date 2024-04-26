Фейки российской пропаганды об украинских пленниках и заявления, что Украина не хочет освобождать из российского плена некоторых своих военных

Военнополненный украинец вернулся домой. Фото иллюстративное: PAP/EPA

Кремль распространяет новые фейки о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных. Распространяя ложь, РФ пытается манипулировать чувствами родственников пленных защитников и расшатывать внутриполитическую ситуацию в стране.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Для Украины в приоритете освобождения каждого пленного гражданина

Подобная реакция Москвы, убеждены в Координацином штабе, — это еще одно доказательство того, что враг признает эффективность Украины в вопросе освобождения всех пленных, в частности, защитников из Мариупольского гарнизона.

"Координационный штаб подчеркивает, что для Украины является приоритетом освобождение каждого пленного гражданина, независимо от возраста, пола, вероисповедания или других особенностей. Для нас одинаково важны Защитники Мариуполя и Киева, морпехи и нацгвардейцы, гражданские и военнослужащие", — отмечают в Координационном штабе.

Украинские военные призывают украинцев не верить информационным "сливным бачкам" и анонимным телеграмм-каналам, соблюдать информационную гигиену и потреблять только достоверную и проверенную информацию.

Напомним, 22 апреля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предостерег украинцев от распространения персональных данных военнопленных. В первую очередь это касается митингов и соцсетей.

Ранее киевляне вышли на акцию в поддержку военнопленных. Митингующие в очередной раз напомнили о необходимости обмена пленными военнослужащими "Азова", которые находятся в заложниках уже более двух лет.