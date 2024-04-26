Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Роспропаганда распространила новые фейки о пленных украинцах — как проверить информацию arrow

Роспропаганда распространила новые фейки о пленных украинцах — как проверить информацию

26 апреля 2024 01:49
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Фейки российской пропаганды об украинских пленниках и заявления, что Украина не хочет освобождать из российского плена некоторых своих военных
Военнополненный украинец вернулся домой. Фото иллюстративное: PAP/EPA
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Кремль распространяет новые фейки о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных. Распространяя ложь, РФ пытается манипулировать чувствами родственников пленных защитников и расшатывать внутриполитическую ситуацию в стране.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте также:

Для Украины в приоритете освобождения каждого пленного гражданина

Подобная реакция Москвы, убеждены в Координацином штабе, — это еще одно доказательство того, что враг признает эффективность Украины в вопросе освобождения всех пленных, в частности, защитников из Мариупольского гарнизона.

"Координационный штаб подчеркивает, что для Украины является приоритетом освобождение каждого пленного гражданина, независимо от возраста, пола, вероисповедания или других особенностей. Для нас одинаково важны Защитники Мариуполя и Киева, морпехи и нацгвардейцы, гражданские и военнослужащие", — отмечают в Координационном штабе.

Украинские военные призывают украинцев не верить информационным "сливным бачкам" и анонимным телеграмм-каналам, соблюдать информационную гигиену и потреблять только достоверную и проверенную информацию.

Напомним, 22 апреля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предостерег украинцев от распространения персональных данных военнопленных. В первую очередь это касается митингов и соцсетей.

Ранее киевляне вышли на акцию в поддержку военнопленных. Митингующие в очередной раз напомнили о необходимости обмена пленными военнослужащими "Азова", которые находятся в заложниках уже более двух лет.

война
фейки
увольнение
пропаганда
пленные
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри