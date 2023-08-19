Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Россия отходит?": цивільні обговорюють відхід окупантів з бойових позицій arrow

"Россия отходит?": цивільні обговорюють відхід окупантів з бойових позицій

19 серпня 2023 20:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Россия отходит?": цивільні обговорюють відхід окупантів з бойових позицій
Окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цивільні обговорюють відхід підрозділів ЗС РФ на запасні позиції через неспроможність вести бойові дії. У військові успіхи окупантів не вірять навіть самі росіяни.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР

Читайте також:

Перехоплена розмова росіян

— Що там, Олена? — питає одна із співрозмовниць.

— Так-так, — відповідає інша.

— Та доб'ють Рубіжне. Розруху роблять там, — каже Олена.

— Все бомблять, отож. Вчора якась програма була і казали, що до цього не дійдемо. А, бачиш, до чого доходить, — ділиться переживаннями росіянка.

— А я не чула, хто відходить? Росія відходить, так? — перепитує інша.

— Не знаю, — відповідає їй перша.

— А куди? Сюди? До нас? — перепитує вона.

— Ммм, ага, — відповідає їй подруга.

— Ну то, звичайно так, таке діло, — каже їй інша росіянка.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову, як російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз