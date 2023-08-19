"Россия отходит?": цивільні обговорюють відхід окупантів з бойових позицій
Цивільні обговорюють відхід підрозділів ЗС РФ на запасні позиції через неспроможність вести бойові дії. У військові успіхи окупантів не вірять навіть самі росіяни.
Відповідну розмову оприлюднило ГУР.
Перехоплена розмова росіян
— Що там, Олена? — питає одна із співрозмовниць.
— Так-так, — відповідає інша.
— Та доб'ють Рубіжне. Розруху роблять там, — каже Олена.
— Все бомблять, отож. Вчора якась програма була і казали, що до цього не дійдемо. А, бачиш, до чого доходить, — ділиться переживаннями росіянка.
— А я не чула, хто відходить? Росія відходить, так? — перепитує інша.
— Не знаю, — відповідає їй перша.
— А куди? Сюди? До нас? — перепитує вона.
— Ммм, ага, — відповідає їй подруга.
— Ну то, звичайно так, таке діло, — каже їй інша росіянка.
Нагадаємо, ГУР перехопило розмову, як російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.