"Россия отходит?": цивільні обговорюють відхід окупантів з бойових позицій

Окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Цивільні обговорюють відхід підрозділів ЗС РФ на запасні позиції через неспроможність вести бойові дії. У військові успіхи окупантів не вірять навіть самі росіяни.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова росіян

— Що там, Олена? — питає одна із співрозмовниць.

— Так-так, — відповідає інша.

— Та доб'ють Рубіжне. Розруху роблять там, — каже Олена.

— Все бомблять, отож. Вчора якась програма була і казали, що до цього не дійдемо. А, бачиш, до чого доходить, — ділиться переживаннями росіянка.

— А я не чула, хто відходить? Росія відходить, так? — перепитує інша.

— Не знаю, — відповідає їй перша.

— А куди? Сюди? До нас? — перепитує вона.

— Ммм, ага, — відповідає їй подруга.

— Ну то, звичайно так, таке діло, — каже їй інша росіянка.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову, як російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.