Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Россия отходит?": гражданские обсуждают уход оккупантов с боевых позиций arrow

"Россия отходит?": гражданские обсуждают уход оккупантов с боевых позиций

19 августа 2023 20:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Россия отходит?": гражданские обсуждают уход оккупантов с боевых позиций
Оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Граждане обсуждают отход подразделений ВС РФ на запасные позиции из-за несостоятельности боевых действий. В военные успехи оккупантов не верят даже сами россияне.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

Читайте также:

Перехваченный разговор россиян

— Что там, Елена? — спрашивает одна из собеседниц.

— Да-да, — отвечает другая.

— Да добьют Рубежное. Разруху делают там, — говорит Елена.

— Все бомбят, значит. Вчера какая программа была и говорили, что до этого не дойдем. А видишь, до чего доходит, — делится переживаниями россиянка.

— А я не слышала, кто уходит? Россия уходит, да? — переспрашивает другая.

— Не знаю, — отвечает ей первая.

— А куда? Сюда? К нам? — переспрашивает она.

— Ммм, ага, — отвечает ей подруга.

— Ну, конечно, такое дело, — говорит ей другая россиянка.

Напомним, ГУР перехватило разговор, как российский оккупант планирует вернуться домой с награбленными вещами из Украины. Он обсуждает с женой разговор с юристом, где они говорили о вариантах возвращения в РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз