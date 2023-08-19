"Россия отходит?": гражданские обсуждают уход оккупантов с боевых позиций

Оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Граждане обсуждают отход подразделений ВС РФ на запасные позиции из-за несостоятельности боевых действий. В военные успехи оккупантов не верят даже сами россияне.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

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Перехваченный разговор россиян

— Что там, Елена? — спрашивает одна из собеседниц.

— Да-да, — отвечает другая.

— Да добьют Рубежное. Разруху делают там, — говорит Елена.

— Все бомбят, значит. Вчера какая программа была и говорили, что до этого не дойдем. А видишь, до чего доходит, — делится переживаниями россиянка.

— А я не слышала, кто уходит? Россия уходит, да? — переспрашивает другая.

— Не знаю, — отвечает ей первая.

— А куда? Сюда? К нам? — переспрашивает она.

— Ммм, ага, — отвечает ей подруга.

— Ну, конечно, такое дело, — говорит ей другая россиянка.

Напомним, ГУР перехватило разговор, как российский оккупант планирует вернуться домой с награбленными вещами из Украины. Он обсуждает с женой разговор с юристом, где они говорили о вариантах возвращения в РФ.