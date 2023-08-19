"Россия отходит?": гражданские обсуждают уход оккупантов с боевых позиций
Граждане обсуждают отход подразделений ВС РФ на запасные позиции из-за несостоятельности боевых действий. В военные успехи оккупантов не верят даже сами россияне.
Соответствующий разговор обнародовало ГУР.
Перехваченный разговор россиян
— Что там, Елена? — спрашивает одна из собеседниц.
— Да-да, — отвечает другая.
— Да добьют Рубежное. Разруху делают там, — говорит Елена.
— Все бомбят, значит. Вчера какая программа была и говорили, что до этого не дойдем. А видишь, до чего доходит, — делится переживаниями россиянка.
— А я не слышала, кто уходит? Россия уходит, да? — переспрашивает другая.
— Не знаю, — отвечает ей первая.
— А куда? Сюда? К нам? — переспрашивает она.
— Ммм, ага, — отвечает ей подруга.
— Ну, конечно, такое дело, — говорит ей другая россиянка.
Напомним, ГУР перехватило разговор, как российский оккупант планирует вернуться домой с награбленными вещами из Украины. Он обсуждает с женой разговор с юристом, где они говорили о вариантах возвращения в РФ.