Розбір завалів після ракетного удару по Києву: Кличко повідомив про нові жертви

Рятувальники працюють на місці житлового будинку, який постраждав під час російських ракетних ударів. Фото: Reuters

Ще два тіла було виявлено під уламками будинку у Солом'янському районі Києва, який було пошкоджено від уламків російської ракети у ніч проти 24 червня. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей", — заявив Кличко.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скріншот

Що відомо про атаку на Київ

Падіння уламків збитої вночі російської ракети на київську багатоповерхівку вбило трьох людей.

Ігор Клименко наголосив, що місце падіння уламків оточене правоохоронцями.

Вони розгорнули мобільний пункт прийому заяв громадян.

Дуже важливі, зазначив міністр внутрішніх справ, звернення щодо зниклих безвісти — оскільки частина жертв досі не ідентифікована.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 24 червня завдали ракетного удару по Києву. Постраждав житловий будинок у Солом'янському районі міста. Поки що відомо про трьох загиблих.

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив двох загиблих.