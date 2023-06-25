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Разбор завалов после ракетного удара по Киеву: Кличко сообщил о новых жертвах

25 июня 2023 12:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разбор завалов после ракетного удара по Киеву: Кличко сообщил о новых жертвах
Спасатели работают на месте жилого дома, пострадавшего во время российских ракетных ударов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Еще два тела были обнаружены под обломками дома в Соломянском районе Киева, который был поврежден от обломков российской ракеты в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось про трех погибших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Работы по устранению последствий агрессии продолжаются. Спасатели все еще работают на месте происшествия. В общей сложности, число жертв, обнаруженных в этом доме после попадания обломков российской ракеты, достигло пяти", — заявил Кличко.

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Сообщение Виталия Кличка. Фото: скриншот

Что известно про атаку на Киев

Падение обломков сбитой ночью российской ракеты на киевскую многоэтажку убило троих человек.

Игорь Клименко подчеркнул, что место падения обломков оцеплено правоохранителями.

Они развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан.

Очень важны, отметил министр внутренних дел, обращения по поводу пропавших без вести — поскольку часть жертв до сих пор не идентифицирована.

Напомним, что российские оккупанты ночью 24 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадал жилой дом в Соломенском районе города. Пока известно о трех погибших.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о двух погибших.

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