Розбори завалів двох знищених українських ТЕС триватимуть два місяці

Трипільська ТЕС після російського обстрілу. Фото ілюстративне: ukranews

На Зміївській та Трипільській теплоелектростанціях знищено майже 80% обладнання. Внаслідок руйнацій розбір завалів триватиме, орієнтовно, два місяці.

Про це заявив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий в етері телеканалу "Київ".

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За його словами, Україна тісно співпрацює з країнами Балтії і з іншими країнами ЄС, щоб отримати генератори, трансформатори та турбінне обладнання для заміни знищенних механізмів. Але, як додав, це стане можливим, лише після завершення розбору завалів, коли встане відомо яке обладнання змогло вцілити.

"Розбір завалів буде ще орієнтовно тривати півтора-два місяці, враховуючи значні руйнування. Півтора-два місяці нам ще точно знадобиться. Завали дійсно масивні. Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, причому максимально зберігши вціліле обладнання", – розказав він.

Зміївська та Трипільська ТЕС — останні новини

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області, в результаті чого спалахнув турбінний цех. В результаті цього "Центренерго" втратило 100% своєї генерації, проте там заявили, що станцію можна відновити.

Ще раніше окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, проте в Міністерстві енергетики пообіцяли допомогти відбудувати станцію.