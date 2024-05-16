Разборы завалов двух уничтоженных украинских ТЭС продлятся два месяца

Трипольская ТЭС после российского обстрела. Фото иллюстративное: ukranews

На Змиевской и Трипольской теплоэлектростанциях уничтожено почти 80% оборудования. В результате разрушений разбор завалов продлится ориентировочно два месяца.

Об этом заявил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гаркавый в эфире телеканала "Киев" .

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По его словам, Украина тесно сотрудничает со странами Балтии и другими странами ЕС, чтобы получить генераторы, трансформаторы и турбинное оборудование для замены уничтоженных механизмов. Но, как добавил, это станет возможным только после завершения разбора завалов, когда станет известно, какое оборудование смогло уцелеть.

"Разбор завалов будет еще ориентировочно длиться полтора-два месяца, учитывая значительные разрушения. Полтора-два месяца нам еще точно понадобится. Завалы действительно массивные. Это сотни, даже тысячи тонн бетона, который нужно убрать, причем максимально сохранив уцелевшее оборудование", — рассказал он.

Змиевская и Трипольская ТЭС — последние новости

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, в результате чего загорелся турбинный цех. В результате этого "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации, однако там заявили, что станцию можно восстановить.

Еще раньше оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, однако в Министерстве энергетики пообещали помочь отстроить станцию.