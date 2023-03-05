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Путіна можуть вигнати з кремля, — ексголова Генштабу Британії

5 березня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт, закликає Захід докласти більше зусиль для завершення війни росії проти України вже цього року. Він вважає, що війна має бути завершена шляхом успішного контрнаступу України наприкінці весни чи на початку літа за умови, що контрнаступ буде добре сплановано та виконано до кінця, а також Україна отримає підтримку в обладнанні та боєприпасах.

Про це він сказав в ефірі Sky News.

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Путіна можуть вигнати із кремля

Даннат упевнений, що кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на фронті, можуть зламати моральний дух російського солдата та зламати хребет російської армії. Він наголошує, що не обов'язково розбивати армію всюди на полі бою, достатньо переконати достатню кількість солдатів у поразці.

Щодо путіна, Даннат вважає, що незадоволені генерали можуть прогнати його з кремля, якщо контрнаступ України буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, а російська армія розвалиться і побіжить.

Однак такі заяви про проведення воєнних дій не можуть бути схвалені. Війна ніколи не є розв'язанням проблеми, особливо коли йдеться про життя людей та стабільність регіону. Необхідно шукати дипломатичні рішення, які не лише призведуть до мирного врегулювання конфлікту, а й збережуть життя та здоров'я людей. Рішення, які будуть орієнтовані на діалог, повагу та співпрацю, є єдиним можливим виходом із цієї кризової ситуації.

Нагадаємо, що український контрнаступ може розпочатися з квітня-травня, і це план, який передбачає здібності України. Для цього необхідна відповідна кількість людей, танки, які повинні йти в парі з бойовими машинами піхоти, далекобійні ракети та прикриття з повітря.

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