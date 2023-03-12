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Раздор в кремле: путин потерял контроль над инфопространством россии, — ISW

12 марта 2023 07:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мария Захарова
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова подтвердила, что в кремлевском окружении идет внутренняя борьба, и что кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством. А российский диктатор владимир путин, очевидно, не может это исправить.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Раздор в кремле

Как отмечают аналитики, 11 марта в  москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники Новороссии провели форум "Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях".

В ходе панельной дискуссии Захарова заявила, что кремль не может воспроизвести сталинский подход к созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства россии из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".

"Заявление Захаровой заслуживает внимания и подтверждает несколько давних оценок ISW по ухудшению кремлевского режима и динамике контроля над информационным пространством", — говорится в статье.

Заявление подтверждает несколько оценок:

  • что между ключевыми членами ближайшего окружения путина существует внутренняя борьба в кремле;
  • что путин со временем в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;
  • и что путин, очевидно, не в состоянии предпринять решительных действий по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

"Непонятно, почему Захарова — опытный высокопоставленный пресс-секретарь — открыто признает эти проблемы в публичной обстановке", — добавили аналитики.

Напомним, недавно бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт, что путина могут выгнать из кремля. Он уверен, что недовольные генералы могут прогнать его из кремля, если контрнаступление Украины будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и исполнено, а российская армия развалится и побежит.

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