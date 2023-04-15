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Розкрито імена загиблих російських окупантів на території України

15 квітня 2023 00:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розкрито імена загиблих російських окупантів на території України
Мати оплакує сина, який загинув на війні проти України. Фото: РосЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Упродовж останніх двох тижнів журналісти змогли опублікувати імена 1820 загиблих російських окупантів на території України. Це число включає третину від загальної кількості загиблих росіян, які не були пов'язані з армією до початку повномасштабного вторгнення, таких як добровольці, мобілізовані, ув'язнені й найманці ПВК "Вагнера".

Про це пише ВВС.

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Загиблі окупанти

Згідно з дослідженням, проведеним журналістами на цвинтарях у понад 65 російських населених пунктах за останні 14 місяців, список імен загиблих може бути неповним і складати лише половину від загальної кількості похованих у Росії.

Вважається, що Росія втратила близько 41 тисячі окупантів, які брали участь у війні проти України. Загальна кількість безповоротних втрат Росії, включаючи поранених, загиблих і зниклих безвісти, може становити щонайменше 184 тисяч осіб.

Ці дані вказують на значні збитки, завдані Росії під час війни в Україні та наголошують на необхідності мирного вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що станом на 14 квітня кількість знищених протягом 13 квітня російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.

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