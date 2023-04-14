Еще полтысячи окупантов были уничтожены Силами обороны: Генштаб о новых потерях РФ

Похороны очередного российского оккупанта, уничтоженного в Украине. Фото: Reuters/Anton Vaganov

Число уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 13 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 16 бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 181 090 (+500) человек ликвидировано;

танков — 3 650 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 7 069 (+16) ед;

артиллерийских систем — 2 784 (+7) ед;

РСЗО — 535 (+0) ед;

средств ПВО — 283 (+0) ед;

самолетов — 307 (+0) ед;

вертолетов — 293 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 640 (+3) ед;

специальной техники — 321 (+1).

Утраты российской армии на 14 апреля

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, в Институте изучения войны отметили, что Российская Федерация может представлять угрозу Украине в долгосрочной перспективе из-за численности населения и оборонной промышленности. Но без кардинальных реформ Кремлю будет очень тяжело сохранить свою военную мощь.