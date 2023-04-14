Еще полтысячи окупантов были уничтожены Силами обороны: Генштаб о новых потерях РФ
Число уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные войска РФ
За 13 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 16 бронемашин и семь артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 181 090 (+500) человек ликвидировано;
- танков — 3 650 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 7 069 (+16) ед;
- артиллерийских систем — 2 784 (+7) ед;
- РСЗО — 535 (+0) ед;
- средств ПВО — 283 (+0) ед;
- самолетов — 307 (+0) ед;
- вертолетов — 293 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 640 (+3) ед;
- специальной техники — 321 (+1).
Напомним, в Институте изучения войны отметили, что Российская Федерация может представлять угрозу Украине в долгосрочной перспективе из-за численности населения и оборонной промышленности. Но без кардинальных реформ Кремлю будет очень тяжело сохранить свою военную мощь.