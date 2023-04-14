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Еще полтысячи окупантов были уничтожены Силами обороны: Генштаб о новых потерях РФ

14 апреля 2023 09:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Еще полтысячи окупантов были уничтожены Силами обороны: Генштаб о новых потерях РФ
Похороны очередного российского оккупанта, уничтоженного в Украине. Фото: Reuters/Anton Vaganov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 13 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 16 бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 181 090 (+500) человек ликвидировано;
  • танков — 3 650 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 069 (+16) ед;
  • артиллерийских систем — 2 784 (+7) ед;
  • РСЗО — 535 (+0) ед;
  • средств ПВО — 283 (+0) ед;
  • самолетов — 307 (+0) ед;
  • вертолетов — 293 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 640 (+3) ед;
  • специальной техники — 321 (+1).
Утраты российской армии на 14 апреля
Утраты российской армии на 14 апреля
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, в Институте изучения войны отметили, что Российская Федерация может представлять угрозу Украине в долгосрочной перспективе из-за численности населения и оборонной промышленности. Но без кардинальных реформ Кремлю будет очень тяжело сохранить свою военную мощь.

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