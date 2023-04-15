Раскрыты имена погибших российских оккупантов на территории Украины

Мать оплакивает сына, который погиб на войне против Украины. Фото: РосСМИ

В течение последних двух недель журналисты смогли опубликовать имена 1820 погибших российских оккупантов на территории Украины. Это число включает в себя треть от общего числа погибших россиян, которые не были связаны с армией до начала полномасштабного вторжения, таких как добровольцы, мобилизованные, заключенные и наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом пишет BBC.

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Согласно исследованию, проведенному журналистами на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах за последние 14 месяцев, список имен погибших может быть неполным и составлять только половину от общего числа захороненных в России.

Считается, что Россия потеряла около 41 тысячи оккупантов, участвовавших в войне против Украины. Общее число безвозвратных потерь России, включая раненых, погибших и пропавших без вести, может составлять по меньшей мере 184 тысячи человек.

Эти данные указывают на значительный ущерб, нанесенный России в ходе войны на Украине и подчеркивают необходимость мирного решения конфликта.

Напомним, что по состоянию на 14 апреля число уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.