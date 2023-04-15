Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Раскрыты имена погибших российских оккупантов на территории Украины arrow

Раскрыты имена погибших российских оккупантов на территории Украины

15 апреля 2023 00:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Раскрыты имена погибших российских оккупантов на территории Украины
Мать оплакивает сына, который погиб на войне против Украины. Фото: РосСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних двух недель журналисты смогли опубликовать имена 1820 погибших российских оккупантов на территории Украины. Это число включает в себя треть от общего числа погибших россиян, которые не были связаны с армией до начала полномасштабного вторжения, таких как добровольцы, мобилизованные, заключенные и наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Погибшие оккупанты

Согласно исследованию, проведенному журналистами на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах за последние 14 месяцев, список имен погибших может быть неполным и составлять только половину от общего числа захороненных в России.

Считается, что Россия потеряла около 41 тысячи оккупантов, участвовавших в войне против Украины. Общее число безвозвратных потерь России, включая раненых, погибших и пропавших без вести, может составлять по меньшей мере 184 тысячи человек.

Эти данные указывают на значительный ущерб, нанесенный России в ходе войны на Украине и подчеркивают необходимость мирного решения конфликта.

Напомним, что по состоянию на 14 апреля число уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB