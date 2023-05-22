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Розкрито плани Путіна у разі смерті Лукашенка

22 травня 2023 10:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що Путін зробить з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Лукашенко на параді у Путіна мав поганий вигляд. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російський диктатор Володимир Путін у разі смерті самопроголошеного керманича Республіки Білорусь Олександра Лукашенка скористається цим у власних інтересах. Зокрема, він спробує повністю "інтегрувати" країну-сателіт у Російську Федерацію. 

Таку думку в коментарі Новини.LІVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LІVE

"Якщо помре Лукашенко, то не факт, що вони зможуть утримати суспільно-політичну ситуацію в країні", — сказав Селезньов. 

Лукашенко настільки зачистив політичне поле навколо себе, пояснив Селезньов, що розраховувати в Білорусі на якусь операцію "прєємник" навряд чи можна. 

"Тому, я думаю, — припустив військовий експерт, — навряд чи Путін зацікавлений в тому, щоб Олександр Григорович помер найближчим часом. А ось влаштувати повну інтеграцію Білорусі в Росію — так". 

Між тим Селезньов висловив сумнів щодо фатальних наслідків для Лукашенка. 

"Можливості медицини щодо перших осіб держав, я думаю, вони майже безмежні", — констатував колишній посадовець українського Генштабу.

Як почуває себе Лукашенко

Самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. ЗМІ звернули увагу на його нездоровий вигляд ще 9 травня. На параді у Москві він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів, шкутильгав та мав перемотану ліву руку. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня.

Між тим у Росії вкрай стурбовані станом здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка. Бояться, що з відходом "батьки" від влади РФ втратить контроль над сусідом.

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