Стало известно, что Путин сделает с Белоруссией в случае смерти Лукашенко

Лукашенко на параде у Путина выглядел плохо. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин в случае смерти самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко воспользуется этим в собственных интересах. В частности, он попытается полностью "интегрировать" страну-сателлит в Российскую Федерацию.

Такое мнение Новини.LІVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Если умрет Лукашенко, то не факт, что они смогут удержать общественно-политическую ситуацию в стране", — сказал Селезнев.

Лукашенко настолько зачистил политическое поле вокруг себя, объяснил Селезнев, что рассчитывать в Беларуси на какую-нибудь операцию "преемник" вряд ли можно.

"Поэтому, я думаю, — предположил военный эксперт, — вряд ли Путин заинтересован в том, чтобы Александр Григорьевич умер в ближайшее время. А вот устроить полную интеграцию Беларуси в Россию — да".

Между тем Селезнев выразил сомнение по поводу роковых последствий для Лукашенко.

"Возможности медицины в отношении первых лиц государств, я думаю, они почти безграничны", — констатировал бывший чиновник украинского Генштаба.

Как чувствует себя Лукашенко

Самоназванный белорусский президент Александр Лукашенко болен и этот факт уже признали на официальном уровне, правда, в России. СМИ обратили внимание на его нездоровый вид еще 9 мая. На параде в Москве он не смог пройти пешком даже 300 метров, ковылял и имел перемотанную левую руку. Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая.

Между тем, в России крайне обеспокоены состоянием здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко. Боятся, что с уходом "батьки" от власти РФ потеряет контроль над соседом.