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Військовий назвав кількість керованих бомб в запасі у росіян

19 травня 2023 12:47
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, скільки у росіян залишилося керованих авіабомб
Російська керована авіабомба. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

На озброєнні армії окупанта є ще багато фугасних авіабомб, які вони переробляють на плануючі. Рахунок таких боєприпасів на складах у ворога може йти на тисячі.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"За відсутністю достатньої кількості ракет росіяни масово використовують так звані керовані або плануючі фугасні авіабомби", — сказав Селезньов.

За його словами, таких боєприпасів росіяни мають у запасі велику кількість ще з радянських часів. 

"Шляхом не хитрих маніпуляцій росіяни перетворюють їх у достатньо точну зброю.
Цих бомб у них ще можуть бути десятки тисяч", — зазначив військовий експерт. 

Водночас він припустив, що скоро у агресора можуть виникнути проблеми з датчиками GPS-навігації, оскільки це — підсанкційні елементи.

Як росіяни атакують Україну

У ніч з 18 на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони використовували дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр". 

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України було знищено три крилаті ракети та 16 із 22 російських дронів.

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

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