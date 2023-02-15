Стало відомо, чого росіяни очікують від ЗСУ на Східному фронті

Окупанти розраховують оточити угруповання ЗСУ

Російські окупаційні війська сконцентрували в районі Маріуполя угруповання чисельністю до 30 тисяч осіб. Ворог побоюється, що Збройні сили України завдадуть контрудару у цьому напрямку.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Окупанти розглядають Вугледарський виступ як плацдарм для наступу ЗСУ в напрямку Маріуполя й Азовського моря", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, саме з цим пов'язане створення ворогом оперативних резервів у районі Маріуполя, де, за різними оцінками, сконцентровано від 20 до 30 тисяч особового складу.

Як зазначив Снєгирьов, ворог намагається прорватися в напрямку Курахового і тим самим вийти фактично нам у фланг на лінію Краматорськ — Слов'янськ.

Крім того, росіяни завдають одночасно удари як з боку Вугледара, так і з боку Кремінної. До того ж спостерігається активізація бойових дій з боку Діброви, де ворог таким чином намагається тиснути на Торське й Ямполівку і, відповідно, на наш другий фланг.

До того ж перед ворогом стоїть завдання, яке полягає в просуванні у напрямку Сіверська з подальшим створенням такого собі локального "котла" для ЗСУ в цьому районі.

Що відбувається на Східному фронті

Російські окупаційні війська після активізації бойових дій на фронті щодня втрачають до тисячі солдат вбитими. Це пов'язано з низкою факторів, які складаються на фронті.

Російська окупаційна армія має приблизно десять днів на здійснення спроби повторного широкомасштабного наступу в Україні. Але тактика та характер цього наступу буде відрізнятися від попередніх атак.

Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

Нагадаємо, останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області сколихнули російський інформаційний простір. Військові блогери посилили критику командування окупаційної армії, а аналітики зробили висновки про рівень підготовки солдатів армії ворога.

Фото: Reuters/Alexander Ermochenko