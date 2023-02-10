Стало відомо, яку тактику використають росіяни під час свого контрнаступу

У ворога є декілька днів, щоб скористатися "вікном можливостей"

Російська окупаційна армія має приблизно десять днів на здійснення спроби повторного широкомасштабного наступу в Україні. Але тактика та характер цього наступу буде відрізнятися від попередніх.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Багато хто з фахівців наразі схильні до думки, що вікно можливостей для путінської армії поміщено в проміжок10-20 лютого", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Але, додав він, за фактом той самий обіцяний наступ армії російського диктатора вже триває.

"Єдина відмінність — це відбувається не одразу і скрізь. Ця операція не буде схожа на операцію 24 лютого минулого року", — припустив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, ці атаки вже відбуваються, і ворог нарощує свою інтенсивність, намагається протиснути українську оборону.

Що робить агресор

Як повідомляє британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російські окупаційні війська планують почати новий масштабний наступ на Україну протягом 10 наступних днів. Офіційний Київ уже має ці дані.

Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

Окупаційна "влада" оголосила в частині Криму високий рівень терористичної загрози. На думку української розвідки, це може свідчити про можливість війни на півострові.

Фото: Alexander Ermochenko/Reuters